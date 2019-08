Com atores de 'La Casa de Papel', segunda temporada de 'Elite' ganha data de estreia

A segunda temporada da série espanhola Elite, da Netflix, ganhou data de estreia nesta terça-feira, 6. Os novos episódios chegam ao catálogo da plataforma no dia 6 de setembro.

Na história, três adolescentes de classe baixa são enviados a uma das melhores e mais exclusivas escolas da Espanha, após um terremoto destruir o colégio onde estudavam. A chegada dos novos alunos abala todas as estruturas e relações do rico espaço social, e uma adolescente acaba assassinada.

A primeira temporada contou com três atores do elenco de La Casa de Papel: Miguel Herran, o Rio, que interpreta Christian; Jaime Lorente, o Denver, no papel de Nano, e María Pedraza, Alison, agora no papel de Marina.