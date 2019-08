Pai do ano: Rafa Vitti faz curso para aprender a cuidar de bebês

De férias desde que "Verão 90" acabou, Rafael Vitti agora se dedica aos preparativos para a chegada de sua filha com Tatá Werneck. Segundo a jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o ator se matriculou em um curso para aprender os truques de um pai de primeira viagem.

Nas aulas, Rafa aprendeu a trocar fraldas, entre outras demandas comuns a toda casa com recém-nascidos. Em entrevista para Fátima Bernardes no "Encontro" na semana passada, Rafa diz que já se prepara para muito tabalho. "Estou evitando pensar muito sobre isso pra não me desesperar. Sei que a gente vai aprender no dia a dia", disse ele

Tatá acaba de completar sete meses de gestação. Embora tenha se referido à bebê como Clóvis, na brincadeira, Tatá deu dicas de como a bebê se chamará: Cora