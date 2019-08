MasterChef Para Tudo: Haila relembra broncas e relação com Paola Carosella

Ana Paula Padrão comanda nesta terça-feira, 6, às 22h, mais um "MasterChef Para Tudo" na tela da Band. O programa vai mostrar os momentos mais marcantes do último episódio, no qual os cozinheiros tiveram de preparar uma receita surpreendente com chocolate para Alê Costa, chocolatier da Cacau Show.

Já na prova de eliminação, os cozinheiros tiveram de disputar a permanência no talent show domando o rei dos mares gelados: o bacalhau. A publicitária Haila Santuá acabou sendo eliminada do talent show, mas voltou ao estúdio para conversar com Ana Paula sobre seu amadurecimento durante as gravações.

"Uma das coisas mais especiais que eu aprendi no MasterChef foi a controlar o meu emocional. Eu sou muita emoção", afirmou a publicitária, que creditou seu crescimento a Paola Carosella. "As broncas foram muito importantes. Ela me ensinou muito", garantiu Haila.

O MasterChef Para Tudo conta ainda com a participação de Maria Antonia Russi, campeã da quinta edição com cozinheiros amadores. A sommelier relembrou o dia da decisão contra Hugo Merchan e preparou um jantar para lá de especial para os telespectadores.

Para finalizar, Luriana Toledo – participante da terceira temporada – vai ensinar o passo a passo de uma receita que se destacou no último episódio: ravióli de chocolate amargo com recheio de chocolate rubi e calda de frutas vermelhas.

O MasterChef Para Tudo vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones), mostrando cenas inéditas, receitas, curiosidades e bastidores do talent show exibido aos domingos, às 20h.