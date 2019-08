La Casa de Papel: Atores revelam como mudaram o futuro da série mesmo sem o consentimento dos criadores

Uma das características mais marcantes da terceira parte de “La Casa de Papel” é a relação entre Berlim e Professor, os irmãos que são os grandes “cérebros” por trás dos golpes da série. No entanto, os atores Pedro Alonso e Álvaro Morte precisaram insistir muito para que estes dois personagens compartilhassem o mesmo “sangue”.

Em entrevista à Netflix, Morte contou ambos como conseguiram convencer os criadores de que estes personagens deveriam ser irmãos.

"O fato de sermos irmãos não era algo que estava no roteiro. Foi algo que propusemos e que os roteiristas não queriam que fosse assim. E Pedro e eu dissemos: 'Quem são os roteiristas para decidir sobre o enredo?' Então, começamos a trabalhar de maneira muito sutil, fornecendo pequenos detalhes dessa relação entre eles ”, explicou.

Um dos momentos mais marcantes, foi a cena em que cantam juntos Bella Ciao, no final da primeira parte, pois antes dela os escritores ainda se recusavam a considerar a ideia de que Berlim e Professor eram irmãos.

"Quando fizemos o Bella Ciao, os escritores ainda disseram que não iríamos ser irmãos , mas nós trabalhamos como se fôssemos irmãos. Começamos a gravar naquele dia, estávamos com o Jesús Colmenar [produtor executivo e um dos diretores da série], e começamos a passar um primeiro texto com Pedro Alonso, Jesús Colmenar, o roteirista e eu. E normalmente o diretor te dá uma indicação, você pode fazer um segundo, ajustar, e então você vai lá e faz a encenação. E nós começamos a passar o primeiro texto, e assim que dissemos três frases cada disse 'Ok, ok, pare, pare. Nós não vamos passar. Vamos diretamente gravar', porque as faíscas já estavam surgindo”, explicou.

Em uma sala grande, sentados frente a frente em uma longa mesa, Alonso e Morte fizeram a cena e interpretaram Bella Ciao, convencendo os roteiristas de que o Professor e Berlim eram realmente irmãos.

“Foi um momento muito bom, porque normalmente no set o time todo está trabalhando… Todo mundo tem que colocar esse foco aqui ou colocar esse suporte e fazer o que for. É muito difícil ter um verdadeiro silêncio. Não me lembro de um ter um silêncio tão sepulcral como naquele dia, foi mágico, como dizia Pedro Alonso: Ma-ra-vi-lho-so”, revelou.

Relembre a cena que mudou o futuro da série: