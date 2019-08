Juliana Perdigão lança o álbum 'Folhuda' no Sesc 24 de Maio

De Belo Horizonte, mas com presença marcante nos palcos de São Paulo há alguns anos, Juliana Perdigão chega a seu terceiro disco na carreira, “Folhuda”, que será lançado em show nesta terça-feira (6), às 21h, no Sesc 24 de Maio.

Acompanhada da banda Os Kurva, a mineira apresenta um repertório com poemas musicados de artistas como Angélica Freitas, Arnaldo Antunes, Bruna Beber, Oswald de Andrade, Paulo Leminski e Jards Macalé, esse com duas músicas: “Luz”, essa parceria com Augusto de Campos, e “Dente no Dente”, feita com Torquato Neto.

Serviço

No Sesc 24 de Maio

Rua 24 de Maio, 109, Centro

Tel.: 3350-6300)

Nesta terça (6), às 21h

R$ 30.