Japan House celebra obra do japonês Tsuyoshi Tane em exposição gratuita

Formado em 2002, na Tokai University, em Hokkaido, o arquiteto japonês Tsuyoshi Tane criou nesses 17 anos um prolífico trabalho, reconhecido mundialmente, e a Japan House mostra boa parte dessa criação a partir desta terça-feira (6), na exposição “Arqueologia do Futuro – Memória & Visão”.

A mostra ocupa o segundo andar do centro cultural, com curadoria do próprio arquiteto. Ao todo, serão apresentados 15 projetos, representados por meio de 600 objetos, com maquetes e diversos materiais e utensílios encontrados nos locais de cada projeto. Além disso, cerca de 2 mil imagens ocupam o espaço expositivo.

Entre suas obras estão o Museu Nacional da Estônia, projeto criado em 2006, com apenas 26 anos, vencedor de um concurso internacional. O prédio é um prolongamento de restos de uma pista de pouso soviética, que mostra bem a relação do seu trabalho entre passado e futuro. “Escavo o passado para encontrar memórias que estão embutidas em lugares. É um processo de descobertas que constrói o futuro e, é isso que impulsiona nossa curiosidade”, diz.

O arquiteto também vai ministrar palestras na Japan House. Hoje, às 19h, ele fala sobre sua trajetória e conceitos. Na quinta acontece um bate-papo entre ele e o arquiteto brasileiro Thiago Bernardes, no mesmo horário. Os eventos são abertos ao público, com vagas limitadas e retiradas de senhas uma hora antes.

'Arqueologia do Futuro – Memória & Visão'

Na Japan House

Av. Paulista, 52, Bela Vista

Tel.: 3090-8900.

Abre nesta terça-feira (6). Até 13/10.

De ter. a sáb., das 10h às 20h; dom. e feriados, das 10h às 18h.

Grátis.