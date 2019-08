Instagram de MC Hariel expõe vídeo de sexo e ele diz que foi hackeado

MC Hariel, funkeiro paulista, veio a público explicar alguns vídeos publicados em sua conta de Instagram em que aparece fazendo sexo com uma mulher. Em uma das imagens, ele recebe sexo oral, em outra, a moça está sobre ele em um carro. É possível ver o rosto da acompanhante de Hariel, além de seu braço tatuado. Segundo o músico, ele foi hackeado.

As imagens foram apagadas, seguidas de um vídeo em que Hariel tenta explicar o acontecido, mas o assunto ficou entre os mais comentados do Twitter durante toda a manhã desta terça-feira (6). Muitos criticaram o fato de a moça ter sido exposta.

"Galera, me hackearam, já consegui puxar de volta. Postaram vídeos que eu nem sabia da existência. Peço a todos que não fiquem propagando mensagem de pessoas que querem destruir a gente. Por favor, eu tenho minha família, minha mãe, minhas irmãs, tenho meu lado pessoal, peço que não fiquem propagando", pediu em um vídeo.

Hariel chegou a desativar seu perfil, mas, no momento em que esta nota foi publicada, sua conta no Instagram estava no ar novamente.

A irmã do rapaz, Beatriz Denaro, chegou a postar um vídeo ao lado da mãe dizendo que o irmão fez besteira por ter bebido. "Ele e a Kayanna (ex-namorada) não estavam juntos. Ele saiu, bebeu e fez besteira. Ele não fez nada disso para expor mulher nenhuma. Quem conhece sabe como esse homem é respeitador e como educa três mulheres dentro da minha casa", disse Beatriz em referência a ela e às outras irmãs de Hariel.

O funkeiro tem quase 3 milhões de seguidores no Instagram e 2,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify.