Cineasta mexicano Guillermo del Toro ganha estrela na Calçada da Fama

O diretor Guillermo del Toro recebeu, nesta terça-feira (6), uma estrela na famosa Calçada da Fama de Hollywood, na Califórnia. Emocionado e exibindo uma grande bandeira de seu país natal, o México, del Toro discursou e recebeu fãs na cerimônia.

Estavam presentes, além do cineasta, a cantora Lana del Ray e o diretor J.J. Abrams. Lana deu sua voz à trilha sonora do novo longa de del Toro, "Histórias Assustadoras Para Contar no Escuro". Ela regravou a canção "Season of the Witch", originalmente interpretada pela banda Donovan.

Reprodução/Reuters

Abrams foi todo elogios ao colega – relembrando inclusive o primeiro encontro de ambos, em 1991. "Eu me lembro de pensar, 'Eu vou ter que trabalhar pra caramba, porque esse cara é um gênio". O próprio Abrams é aclamado por seu trabalho da saga "Star Wars" e outros longas, como "Missão Impossível" e a série "Lost".

Recentemente, del Toro foi agraciado com o Oscar de Melhor Diretor por "A Forma D'Água", longa que também foi o Melhor Filme escolhido pela Academia em 2018.