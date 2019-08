Gracyanne Barbosa compartilha foto completamente nua para falar de celulite

Gracyanne Barbosa desafiou as regras do Instagram ao compartilhar recentemente uma foto em que aparece completamente nua.

A musa fitness usou o registro para revelar que, assim como a grande maioria das mulheres, também sofre com as celulites. "Aqui não aparecem porque estou parada, mas se apertar é óbvio que elas estão aí. A bananinha (embaixo do bumbum) é onde a celulite mais teima em aparecer", confessou.

Para manter o corpo musculoso, a morena consome 40 ovos diariamente, além de manter uma rotina sagrada de dieta e exercícios físicos.

Veja o clique: