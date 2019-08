'Karolkê': Carolina Dieckmann se joga em novo projeto interpretando sucessos em karaokês do país

“É o Amor”, “Fogo e Paixão”, “Eu Amo Você”, “É Tão Lindo”… o quê esses clássicos da música nacional tem em comum? São grandes sucessos também nos melhores karaokês do Brasil e estarão no setlist do musical “Karolkê”, projeto que a atriz Carolina Dieckmann apresenta em show único hoje, às 21h, no Teatro Porto Seguro.

Acostumada com a música em suas apresentações no teatro, a atriz recorda de sua experiência no espetáculo “Confissões de Adolescente”, em 1996. Mas mesmo assim, o projeto começou de modo despretensioso, em recentes encontros musicais com Pretinho da Serrinha, Pedro Baby e Feyjão – que a acompanha em “Karolkê”. “Eram reuniões naturais, para pensar sobre a música, não havia uma pretensão”, conta. O grupo chegou a compor algumas coisa e, quando pensaram em colocar no mundo o que foi feito, a ideia foi engavetada por questões de agenda de Pretinho e Pedro. Foi Léo Fuchs, produtor e amigo da atriz, que incentivou – e produziu – o musical.

Identificação

O repertório foi escolhido a dedo para que o público cante junto. Criado há pouco mais de um mês, “Karolkê” reúne músicas daquele que são impossíveis de não vibrar. “Fizemos os primeiros shows em Campinas na semana passada e foi emocionante ver as pessoas cantando. Rola uma identificação imediata”, descreve a artista. No show, Carolina faz pequenas intervenções, mais como conversas, interagindo com a plateia, inclusive oferecendo o microfone para o ambiente virar um grande karaokê.

Caminhada conjunta

Carolina garante que, por hora, não tem pretensão de seguir uma nova carreira. “Me sinto atriz fazendo esse musical. Cantar é interpretar também e não há uma nova responsabilidade. Acho que atuar e cantar podem caminhar lado a lado”, diz.

Serviço – Karolkê

No Teatro Porto Seguro

Alameda Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos

Tel.: 3226-7300

Nesta terça (6), às 21h

R$ 80 e R$ 100