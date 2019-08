Atriz de 'Moana' será Ariel em musical de 'A Pequena Sereia'

Os fãs de "A Pequena Sereia" terão mais uma produção para acompanhar ainda este ano! Além do filme live-action produzido pela Disney, a história será contada em um musical transmitido ao vivo pela televisão.

E segundo o The Hollywood Reporter, quem vai interpretar o papel de Ariel é a atriz Auli’i Cravalho, que emprestou a voz para a princesa Moana na animação homônima.

"The Wonderful World of Disney: The Little Mermaid Live" será produzido pelo canal ABC e terá duas horas de duração. Junto da atriz, também foram confirmados os nomes de Queen Latifah no papel de Úrsula e o cantor Shaggy como Sebastian.

O musical estreia no dia 5 de novembro deste ano pelo canal televisivo.