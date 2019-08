Atlanta: Quarta temporada é confirmada antes mesmo da filmagem da terceira

O canal FX anunciou nesta terça-feira (6), a quarta temporada da série de "Atlanta", protagonizada por Donald Glover (ou Childish Gambino, para os fãs de sua carreira musical).

Isso foi uma surpresa, já que nem a terceira, confirmada há um ano, logo após o fim da Robbin Season, como foi batizado o segundo ano da série. Segundo o site da Entertainment Weekly, ambas as temporadas serão filmadas no segundo trimestre de 2020, que coincide com a Primavera no Hemisfério Norte..

O presidente da emissora, Eric Schrier, assinou um pronunciamento elogiando a série. "O que mais pode ser dito sobre 'Atlanta' além das premiações e críticas positivas que Donald, Paul (Simms, produtor executivo), Dianne (McGunigle, produtora executiva, Stephen (Glover, irmão de Donald e roteirista) e Hiro (Murai, diretor).

“Este grupo de colaboradores e elenco criou uma das mais originais e inovadoras histórias desta geração e estamos orgulhosos de sermos seus parceiros", completou Schrier.

As duas primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix.