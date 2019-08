MasterChef Brasil: ‘Meu prato não tinha vida’, lamenta Haila Santuá

A publicitária Haila Santuá deixou o MasterChef Brasil neste domingo, 4, após preparar um prato de bacalhau que não agradou aos jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin. Em entrevista ao Portal da Band, a goiana disse que deixava os programas desapontada com o seu desempenho.

"Eu nunca tinha trabalhado com bacalhau. Já tinha comido alguns pratos, mas nunca tinha feito. Pensei em uma receita que eu já havia comido e que eu achei que era o que poderia dar certo, dentro o que eu conhecia de bacalhau", revelou Haila visivelmente abalada com a sua saída.

"Não acho que o erro estava no meu prato. Infelizmente, acho que estava em mim. De alguma forma, eu não estava bem para cozinhar. Talvez se eu tivesse deixado um pouco mais de tempo de forno, poderia ter dado certo e poderia ter ficado melhor", continuou.

"Eu sou uma pessoa de emoção à flor da pele e, quando eu percebo que eu estou com as emoções afloradas, eu ainda consigo controlar. Mas foi um dia que eu não percebi e acabei perdendo", disse com a voz embargada. "Meu prato não tinha vida, não tinha Haila ali. Eu sabia que realmente não estava bom", completou.

Durante a despedida, os jurados contaram que achavam que a publicitária chegaria até à final do MasterChef Brasil 2019. "Isso faz com que eu me sinta mais decepcionada por ter decepcionado eles, sabe? Eles e todas as outras pessoas que estavam esperando que eu realmente chegasse à final", afirmou.

"Não tenho planos ainda. Acredito que eu quero estudar e realmente ser uma profissional de gastronomia. Não sei como ainda, porque eu perdi a bolsa, mas eu quero muito estudar na Le Cordon Bleu e me formar em Gastronomia", disse Haila sobre o futuro, antes de fazer um balanço sobre a sua passagem no talent show culinário.

"O período que eu passei aqui me transformou não só na cozinha, mas transformou a Haila por dentro. Eu saio daqui uma Haila muito mais forte, mais determinada – ainda mais até do que eu já era. A diferença é que agora eu tenho a capacidade de ser o que eu quero ser na vida, que é uma grande cozinheira", contou.

"Estou na torcida por todos que ficam, acredito que todos tenham essa capacidade e tem esse merecimento. Porque é muito difícil chegar aqui, mas eu gostaria muito que o Du [Eduardo Richard] chegasse à final e o Rodrigo [Massoni]. Gosto muito do Rodrigo, acho que ele é um menino muito bom também e merece esse prêmio", finalizou.