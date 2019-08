La Casa de Papel: Dupla de nado sincronizado usa música 'Bella Ciao' e ganha medalha de prata em Jogos Pan-Americanos

A delegação mexicana de natação artística surpreendeu o público dos Jogos Pan-Americanos 2019 com uma interpretação da música Bella Ciao, símbolo da resistência italiana na 2ª guerra mundial e tema da série espanhola “La Casa de Papel”.

Na última quarta (31), a performance de Nuria Diosdado e Joana Jiménez rendeu o segundo lugar no nado sincronizado, com uma pontuação de 86,33 que trouxe a medalha de prata, ficando apenas atrás do Canadá, que levou medalha de ouro.

Confira: