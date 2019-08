Guitarrista Luiz Chagas estreia projeto no Centro da Terra

Conhecido desde seu trabalho como guitarrista da Banda Isca de Polícia, de Itamar Assumpção, Luiz Chagas lançou há cerca de um ano o projeto Música de Apartamento. Agora, o artista resgata a ideia, com novo nome, e a apresenta em quatro noites no Centro da Terra, em estreia nesta segunda (5).

O conceito é uma mescla de composições e parcerias com amigos de longa data. Vários deles estarão de volta na continuação do projeto, agora denominado Vizinhos. Às 20h ele sobe ao palco para apresentar “Belo Visita Meninas”, ao lado de Suzana Salles, com canções originais e outras que contribuíram para formar seu universo musical.

No dia 12 é a vez de “Luiz Visita Meninos”, em parceria com Gustavo Galo e participação especial de Júlia Rocha e Danislau, vocalista do grupo Porcas e Borboletas.

Dia 19 tem “Chagas Visita Músicos”, onde ele revisita canções guardadas em algumas gavetas, dessa vez em parceria com o tecladista Chicão e as intervenções de sua filha, Tulipa Ruiz.

Para fechar, dia 26, “Normal Visita Malucos” e suas composições para o cinema, incluindo as que ainda não foram feitas, com os guitarristas Gustavo Ruiz, seu filho, e Kiko Dinucci.

Luiz Chagas

No Centro da Terra

Rua Piracuama, 19, Perdizes

tel.: 3675-1595

Preço sugerido de R$ 20

Ingressos: sympla.com.br/centrodaterra