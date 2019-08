Grupo Corpo transforma trajetória musical de Gilberto Gil em novo espetáculo de dança

As trilhas dos espetáculos do Grupo Corpo já foram assinadas por embaixadores da música brasileira como Caetano Veloso, Tom Zé, Arnaldo Antunes, João Bosco e Zé Miguel Wisnik. Diante desse time, chega a surpreender que, até hoje, a companhia mineira ainda não tivesse escalado Gilberto Gil para integrar o time de compositores de seus balés.

Essa lacuna começa a ser preenchida nesta quarta-feira com a estreia de “Gil”, que também abre a Temporada de Dança do Teatro Alfa. Em geral, os espetáculos do Corpo são nomeados no último minuto. Este, por sua vez, foi batizado já de partida pelo diretor geral do grupo, Paulo Pederneiras.

O título entrega a proposta de exaltação da trajetória musical do artista baiano. O desafio do coreógrafo Rodrigo Pederneiras, portanto, foi traduzir esse legado em dança. “Não se tem muita ‘pega’ para fazer um trabalho assim. É abstração total!”, diz ele.

Embalado pelo que explorou em “Gira” (2017), no qual pesquisou a umbanda, o coreógrafo encontrou o estalo para a nova criação em gestos associados a Xangô, orixá de Gil no candomblé. “Achei legal porque são movimentos que parecem um chamado para a luta, e tudo o que Gil deu e criou para esse país demonstra que ele é um lutador”, completa.

Criada ao lado de Bem Gil, a trilha foi estruturada em quatro partes que incorporam fragmentos de canções já conhecidas e mergulham no caldeirão de influências sonoras em torno do qual gira a obra musical do homenageado. “Ele chama um tema antigo e, de repente, saem coisas completamente inesperadas. Ele se renova a cada momento, é fenomenal”, elogia Rodrigo, para quem Gil é a “síntese da cultura brasileira”.

O resultado é um trabalho totalmente para cima, que divide a noite com “Sete ou Oito Peças para um Balé” (1994), criada a partir da trilha composta por Philip Glass em parceria com o Uakti. “Fizemos com um carinho danado, e acho que deu certo. Espero que ele goste”, torce o coreógrafo.

Gil

No Teatro Alfa

Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro

Tel.: 5693-4000

Estreia dia 7. Até 18/8.

De qua. a sex., às 20h30; sáb., às 20h; dom., às 18h.

De R$ 190 a R$ 75.