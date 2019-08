Fãs de Dakota Johnson estão em 'luto' após atriz consertar espaço entre os dentes

Dakota Johnson, atriz de 29 anos que viu sua fama crescer após protagonizar a trilogia "50 Tons de Cinza", decidiu se livrar de um dos traços mais marcantes de sua aparência: um pequeno espaço entre dois dentes superiores, condição conhecida como diastema.



Na estreia de seu último trabalho – o longa "Peanut Butter Falcon", com Shia Labeouf – na última sexta-feira (2), Dakota apareceu mais sorridente do que nunca, e as fotos mostraram o motivo.

Ao atingirem as redes sociais, as novas imagens da atriz foram recebidas com tristeza pela grande maioria de seus fãs. No tuíte abaixo, lê-se: "Eu nunca estive tão triste. Descanse em paz, espaço entre os dentes da Dakota Johnson".

This is the saddest i’ve even been. RIP Dakota Johnson’s tooth gap 🙏🏼 pic.twitter.com/wFN3C8u0xu — 𝙎𝙤𝙛𝙞𝙖 𝘼𝙡𝙙𝙧𝙚𝙙. (@asofmor) August 3, 2019

"Fiquei online só para descobrir que Dakota Johnson, a única pessoa que deveria ter um espaço entre os dentes, se livrou do dela", lamentou uma usuária. Outra aproveitou a situação para uma piadinha: "Estar em luto porque a Dakota Johnson consertou o espaço entre os dentes é uma razão válida para não ir trabalhar?" – ao que outra pessoa respondeu: "ELA FEZ O QUÊ?".

Os admiradores da atriz também relembraram cenas de um vídeo cômico que Dakota protagonizou, em parceria com a revista norte-americana Vanity Fair. Nele, a estrela da nova versão de "Suspiria" tenta encaixar objetos entre seus dentes da frente, conseguindo a façancha com um cartão de crédito, um galho, e $1.100 dólares em notas.