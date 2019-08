Chico Lang perde o segundo filho em menos de um ano e faz desabafo ao vivo

O comentarista esportivo Chico Lang voltou ao trabalho na noite do último domingo (4), dois dias após a morte de Pedro Lang, seu filho de 35 anos. Esse foi o segundo baque na família do jornalista em menos de um ano. Em dezembro de 2018, o filho Paulo, 23, morreu após cair do sexto andar de um prédio em São Paulo.

No ar no "Mesa Redonda", da Gazeta, ele desabafou e agradeceu o apoio do colega Flavio Prado. "Ele descansou. Foi vítima de um câncer de língua provavelmente pelo uso de crack. Infelizmente, ele perdeu a corrida para o vício", disse Lang.

"Fiz tudo o que pude e você me ajudou muito", disse o jornalista em relação ao colega. "Estou aqui porque a vida continua e precisamos ir sempre em frente", justificou, sobre ter encurtado o período de licença.

Paulo morreu em 10 de dezembro e o jornalista se pronunciou nas redes sociais, explicando que o filho cometera suicídio. "Meus amigos. Paulinho morreu. A ordem natural das coisas se inverteu. Um pai enterrar um filho é antinatural e dói demais no corpo e na alma. Gostaria sinceramente que fosse ao contrário. O dia mais feliz da minha existência foi quando ele nasceu, 16 de dezembro de 1994. O mais triste, quando faleceu, 9 de dezembro de 2018", escreveu Lang.