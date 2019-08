Cara Delevingne e Ashley Benson teriam se casado em segredo em Las Vegas

Cara Delevingne e Ashley Benson se casaram! A modelo e a atriz teriam trocado alianças em uma capela em Las Vegas, nos Estados Unidos. A cerimônia teria custado 245 euros, equivalente a pouco mais de R$ 1 mil, segundo publicação do The Sun.

Amigos do casal, como Charlize Theron, os irmãos Jonas e Sophie Turner, teriam sido convidados para o evento. Fontes disseram que as duas vestiam roupas pretas e Asheley teria entrado com um buquê, depois de posar para algumas fotos ao lado da esposa em um Cadillac rosa.

A proprietária da capela, Michael Kelly, disse ao jornal que "elas tinham certeza do que estavam fazendo e do que significam uma para a outra. Elas queriam que fosse simples e tranquilo e tinham os maiores sorrisos em seus rostos."

Depois da cerimônia, as duas teriam preferido voltar para o hotel do que festejar. Não são umas fofas?