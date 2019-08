Atriz americana muda dieta após fãs apontarem inchaço no pescoço

Um comentário que pode parecer indelicado pode, na verdade, salvar a saúde de uma pessoa. A atriz e modelo norte-americana Denise Richards sentiu isso na pele após ser alertada, por fãs, sobre um inchaço anormal em sua garganta.

Participante do reality show The Real Housewives of Beverly Hills, ela havia comparecido à uma reunião com colegas do programa. Após o encontro ir ao ar, espectadores enviaram mensagens à Denise, apontando um volume incomum na região de sua glândula tireoide.

O aumento de volume na glândula é conhecido como "bócio", e é comum em mulheres acima dos 40 anos (Denise tem 48). A doença pode ser incômoda, provocando dores ao engolir ou tossir, porém pode ser sinal de problemas maiores, como tireoidite ou at~e câncer na tireoide.

O bócio pode ser causado bela deficiência de iodo. A alta incidência deste problema no século 20 levou autoridades brasileiras a adotar a iodação do sal de cozinha como medida obrigatória para comercialização, e funcionou: os casos de bócio caíram drasticamente desde a implantação da medida, em 1955.

Já a solução adotada pela atriz Denise Richards foi diferente, e mais controversa: ela alterou sua dieta para excluir o glúten.

"É incrível para mim o quanto, pouco tempo após eliminar o glúten da minha dieta, minha tireoide já mudou", celebrou em seu Instagram. "Alguns de vocês apontaram depois da reunião de #RHOBH que minha tireoide estava aumentada. Vocês estavam certos, era algo que eu estava ignorando até que alguém apontasse. Não fazia ideia de como nossa dieta realmente pode afetar nosso corpo, e, pra mim, como o glúten é realmente tóxico".

Recentemente colocado por alguns como vilão da dieta, o glúten é uma proteína comum nos cereais e derivados (como farinha de trigo, bolos, pães e cervejas). A exclusão deste componente é uma medida popular, porém ainda não há conhecimentos sólidos sobre a efetividade dela sobre doenças da tireoide.