MasterChef Brasil: Veja como foi o programa deste domingo, 4 de agosto

Com apenas cinco participantes, a sexta edição do "MasterChef Brasil" tem apresentado desafios cada vez mais complexos. Foi o caso do episódio deste domingo, 4 de agosto.

A primeira parte do programa contou com uma caixa misteriosa proposta por Alê Costa, chocolatier e presidente da Cacau Show. O ingrediente obrigatório foi, claro, chocolate, que apareceu até na estrutura do recipiente: os cozinheiros tiveram de quebrar a caixa para ver o que estava dentro.

Rodrigo, que sempre ousa, foi o único a fazer um prato salgado. Ele usou carne de avestruz acompanhado por um molho de chocolate rubi. Não deu muito certo e foi criticado. Assim como Lorena, que fez um sorvete com casca de chocolate sem muita inspiração. Haila mal conseguiu finalizar e apresentou um único bombom com creme de banana e bacon. Seu ponto alto foi a temperagem.

Eduardo fez uma tartelete desconstruída e, apesar de ter apresentado pouca sobremesa, foi muito elogiado pelos jurados e ganhou o mezanino, além de uma vaga nas quartas de final. Juliana ficou em segundo com seu ravióli.

Prova de eliminação

Haila, Juliana, Lorena e Rodrigo foram para a prova de eliminação depois de Eduardo subir ao mezanino. Para desespero de Haila e Lorena, o desafio foi trabalhar com o bacalhau.

Erick Jacquin, um dos jurados, distribuiu críticas ferrenhas durante as visitas que fez aos concorrentes. Ele flagrou Juliana salgando o bacalhau e ficou surpreso. Ela tentou justificar que era só naquele momento, no início do preparo, mas deixou o chef francês nervoso.

Haila disse que faria um prato gratinado, o que deixou Jacquin também nervoso pela sugestão de misturar queijo e peixe – um 'pecado' gastronômico.

Na hora da apresentação, foram justamente as duas que mais desagradaram aos jurados. Juliana pecou justamente pelo excesso de sal, apesar de entregar um prato de apresentação impecável. Já Haila fez um bacalhau aguado demais.

Rodrigo, que foi o destaque positivo da eliminatória, subiu ao mezanino, assim como Lorena, que se emocionou durante a prova ao se lembrar da filha.

Por fim, o bacalhau 'derrubou' Haila, que se despediu aos prantos. "Nós todos queríamos ver você na final, mas seu prato estava muito mal feito", resumiu Paola para a goiana. "Eu tentei que você mudasse", lamentou Jacquin, que tinha alertado sobre os riscos do bechamel.

O agradecimento de Haila emocionou Paola Carosella, que sempre puxou a orelha da competidora.