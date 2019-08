Marcos Mion fala sobre paternidade em bate-papo em livraria de São Paulo

Marcos Mion fala sobre sua experiência como pai de três crianças em bate-papo aberto ao público realizado na próxima quarta-feira (7), às 18h, no Teatro Eva Herz, dentro da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista.

O apresentador da Record, pai de Romeo, 14 anos, Donatella, 10, e Stefano, 9, de seu casamento com Suzana Gullo, costuma compartilhar suas experiências em suas redes sociais, inclusive sobre as particularidades do autismo do filho mais velho.

Da relação com Donatella surgiu o livro "Pai de Menina", publicada pela Editora Planeta, que Mion vai autografar após a conversa, que faz parte da programação do Dia dos Pais.

Serviço:

Bate-papo com Marcos Mion

Na quarta-feira (7), às 18h, no Teatro Eva Herz da Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073 – Consolação – São Paulo).

REGRAS DO EVENTO

• Os ingressos para participação do bate-papo serão distribuídos 1h antes de seu início, no caixa em frente ao Teatro Eva Herz;

• Serão entregues até dois ingressos por pessoa;

• A entrada no teatro será permitida até as 17h45. Após este horário, a entrada será liberada para a fila de espera;

• As senhas para participação da sessão de autógrafos serão distribuídas a partir da abertura da loja, às 9h no caixa em frente ao teatro Eva Herz, mediante a compra ou apresentação do livro "Pai de menina"

• Será entregue uma senha para autógrafos por pessoa

• Não serão permitidas selfies e gravação de áudios e vídeos com o celular

• Não serão permitidos autógrafos em outros itens além do livro "Pai de Menina".