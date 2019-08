CCBB tem passeio pelo Centro Histórico de SP em programação especial de Dia dos Pais

O Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo tem uma programação especial para o fim de semana de Dia dos Pais, em 10 e 11 de agosto, com atividades gratuitas, incluindo passeio guiado pelo Centro Histórico.

Teatro e teatro infantil, além de atividades gratuitas do Programa Educativo, além de descontos e promoções na cafeteria e restaurante para os papais.

Confira a programação completa:

Teatro

Francesco, sábado (10), às 20h e domingo (11), às 11h e 18h

Ingresso: De R$ 10 (meia) a R$ 20

Monólogo do Nobel italiano Dario Fo, inédito no Brasil, sobre Francisco de Assis. O espetáculo mostra o caráter pacificador e bem-humorado do frade que se imortalizou como o santo mais popular entre leigos e católicos. Amigo dos animais e dos pobres, Francisco lutou pela igualdade e pela paz mundial. A peça reúne vários episódios divertidos, irreverentes, satíricos e, ao mesmo tempo, extremamente humanos, sobre o Santo de Assis. Interpretação: Paulo Goulart Filho. Direção: Neyde Veneziano.

Classificação Indicativa: 14 anos

Teatro Infantojuvenil

Vamos Comprar Um Poeta, sábado (10), às 11h

Ingresso: R$ 15 (meia) a R$ 30

No musical infantojuvenil “Vamos Comprar Um Poeta” a história se passa em uma cidade inventada, onde todos vivem uma vida materialista e absolutamente racional. Tudo corre rigidamente numerado, calculado e contabilizado, até que uma menina propõe ao pai a compra de um poeta, já que nesta cidade as famílias têm artistas em vez de animais de estimação. A partir daí, com a chegada do poeta – que não sai caro nem suja muito, como acontece com os pintores ou os escultores -, transformações estranhas começam a acontecer, como a observação da beleza e das borboletas e a valorização das ações desinteressadas e dos abraços afetuosos. Autor: Afonso Cruz. Adaptação: Clarice Lissovsky. Elenco: Letícia Medella, Luan Vieira e Sérgio Kauffmann. Direção musical: Ricco Vianna. Direção: Duda Maia. Classificação: Livre – indicada para maiores de 5 anos

Programa CCBB Educativo

Arte e Educação

Atividades Gratuitas

Lugar de Criação Especial Dias dos Pais, sábado (10) e domingo (11), às 10h e às 14h

Em comemoração ao Dia dos Pais, o Programa CCBB Educativo promove atividades especiais para toda a família com o objetivo de unir pais e filhos nos momentos lazer e refletir sobre o que significa a paternidade no contexto contemporâneo.

Roda de conversa

Sábado (10), às 16h

Com a participação de pais educadores, a roda de conversa é voltada para o compartilhamento de experiências e noções acerca da paternidade e paternagem na atualidade. Todos os pais, suas famílias e público interessado em geral são convidados a reunirem-se neste diálogo de ocasião.

Passeio pelo Centro Histórico

Domingo (11), às 10h e às 14h

Inscrições: www.ccbbeducativo.com

No Dia das Pais, o Programa CCBB Educativo SP promove um passeio, a pé, pelo Centro Histórico da cidade de São Paulo. O ponto de encontro é em frente ao prédio do CCBB e o trajeto passa por cartões postais como a Praça da Sé, Largo São Bento e o Pátio do Colégio. Após a realização da atividade, os participantes ganharão um brinde.

Serviço:

CCBB SÃO PAULO

Rua Álvares Penteado, 112 – Centro, São Paulo-SP

Acesso ao calçadão pela estação São Bento do Metrô

(11) 3113-3651/3652 | Aberto todos os dias, das 9h às 21h, exceto às terças.