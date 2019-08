Sem medo do frio? Iza, Ratos do Porão e outras atrações grátis no fim de semana do ABC

Se você é fã de calor, é bom aproveitar a manhã desta sexta-feira (2), quando a previsão para o ABC é de máxima de 29ºC. Porque a partir da tarde e durante todo o fim de semana é a vez de tirar os casacos do guarda-roupas.

A previsão do CGE-ABC (Centro de Gerenciamento de Emergências ABC), mantido pelo Consórcio Intermunicipal ABC, é de mínima de 11ºC e máxima que não passará de 14ºC no sábado (3). Já no domingo (4), a mínima deve cair para 10ºC e a máxima subir um pouquinho: 15ºC. O tempo ficará de nublado a encoberto, aliviando a umidade relativa do ar que ficou em 30% nas últimas semanas, considerada de atenção para a saúde. Para o fim de semana, o CGE-ABC prevê que o índice suba para até 100% com chuva fraca.

Mas se o frio não é seu problema, o ABC tem programação variada e gratuita, para agradar de metaleiros aos fiéis católicos.

João Gordo traz Ratos de Porão no domingo ao Parque da Juventude, em Santo André, para comemorar 30 anos do álbum “Brasil”.

Para os famintos, há o início da Festa Italiana em São Caetano e o último fim de semana do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires.

Em Paranapiacaba, fiéis celebram o padroeiro Bom Jesus na Parte Alta.

E as ruas, teatros e centros culturais da região dão espaço a dançarinos a partir de hoje no ABCDança. Confira abaixo as dicas do Metro Jornal!

Ratos de Porão e muito rock

O Parque da Juventude, em Santo André, volta a lembrar seus bons tempos de rock no domingo com apresentações gratuitas, feira de vinil, venda de acessórios de skate e food trucks.

Para fechar o dia, Ratos de Porão (foto), sob o comando de João Gordo, sobe ao palco para comemora os 30 anos do álbum “Brasil”. Passam pelo palco bandas como AudioKaos e Letall e Barata DZK. A entrada é gratuita. O parque fica na avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, s/nº, Jardim Ipanema.

Fim do Festival do Chocolate

É o último fim de semana para se esbaldar nos doces e conferir as atrações musicais do 13º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires. Falamansa é o destaque hoje, Iza (foto) se apresenta amanhã e Dilsinho encerra a festa no domingo. Nos dois primeiros fins de semana, o evento já reuniu 110 mil visitantes, de acordo com a prefeitura.

As atrações se concentram no no Complexo Ayrton Senna (av. Pref. Valdírio Prisco, 193). O ingresso é trocado por 1 kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar.

Muita pasta na Festa Italiana

A comunidade italiana se reúne neste e nos próximos fins de semana de agosto em São Caetano para oferecer comida e dança típicas.

A 27ª Festa Italiana é realizada na praça Comendador Ermelino Matarazzo, Fundação, sempre a partir das 18h. São 26 barracas com pratos como macarronada, lasanha e carnes. A entrada é gratuita e cada item gastronômico tem preço individual. A apresentação musical na estreia amanhã é de Fred Rovella. No dia 11, a atração é a Família Lima e Sérgio Reis encerra a festa dia 25.

Movimentos do ABCDança

O maior festival de dança do ABC traz a partir de hoje passos e movimentos das companhias para os espaços culturais e vias públicas da região. As apresentações são realizadas em Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema com o apoio do Sesc.

A programação é gratuita e traz resultados de pesquisas de profissionais e amadores, selecionadas pela curadoria. As apresentações vão até o dia 11. A programação completa pode ser conferida em sescsp.org.br/abcdanca. A abertura hoje será no Teatro Clara Nunes, em Diadema, com o Grupo Cena 11, de Santa Catarina, às 20h.

Celebração para Bom Jesus

O Festival de Inverno de Paranapiacaba acabou no fim de semana passado, mas a Vila ferroviária de Santo André continua em festa. Amanhã e domingo é a vez da 130ª Festa do Padroeiro Bom Jesus de Paranapiacaba, com celebrações a partir das 12h. O largo da igreja, na Parte Alta, terá apresentações como o cantor Ricardo Reis e a Banda Golpe Baixo. No domingo, a partir das 10h, o Clube União Lyra-Serrano receberá mais uma edição da Feira de Artes e Antiguidades. O endereço é avenida Antonio Olyntho, s/nº.