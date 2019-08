Metro Indica: Veja nossa sugestões culturais para aproveitar o fim de semana em São Paulo

Você é do tipo que adora 'bater uma perna', mesmo quando o clima obriga a sair de casa com várias camadas de roupas? Sem problemas, esse vai ser o cenário do fim de semana a partir da noite desta sexta-feira (2), quando uma frente fria faz com que as temperaturas despenquem.

Na dúvida do que fazer? Confira algumas dicas abaixo para curtir São Paulo na folga.

Veja abaixo:

Música

‘Whitney – Queen Of The Night’. Em homenagem a Whitney Houston, o espetáculo traz Elesha Paul Moses interpretando as músicas que fizeram sucesso na sua carreira da cantora, como “I Wanna Dance With Somebody” e “One Moment In Time”. No Espaço das Américas (r. Tagipuru, 795, Barra Funda, tel.: 2027-0777). Sexta e sábado, às 22h30. R$ 140.

Detonautas Roque Clube. Após três anos longe dos palcos, a banda retorna cantando músicas que fizeram sucesso em 22 anos de carreira, como “Outro Lugar” e “Você Me Faz Tão Bem”, além de composições recentes. No Templo Music (r. Guaimbé, 344, Mooca, tel. 2601-1898). Sexta-feira, às 22h. R$ 50.

Art Popular. Com a participação da cantora Leci Brandão, o grupo conta a história do samba ao longo dos anos. No Auditório Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, s/n, parque Ibirapuera, tel.: 3629-1075). Sexta-feira e sábado, às 21h. R$ 30.

Teatro

‘L’Italiana In Algeri’. Dirigida por Valentina Peleggi, a ópera acompanha a italiana Isabella, interpretada por Ana Lucia Benedetti, que naufraga numa praia à procura de seu amante, virando prisioneira. No Theatro São Pedro (r. Albuquerque Lins, 207, Campos Elíseos, tel.: 2122-4070). Estreia nesta sexta-feira. Qua. e sex., às 20h; e dom., às 17h. R$ 30. Até 11/8.

O Teatro Mágico. O grupo, que reúne música, teatro, poesia e elementos circenses, se apresenta amanhã, no CEU (Centro Educacional Unificado) Butantã, e no domingo, no CEU Sapopemba. A programação completa está no site.

Dança

‘Situação De Atrito 3: Uma Coisa Muda’. A apresentação especula um corpo-substância que se desorganiza por atrito ou por motivo não identificado, um corpo-espaço que não cabe em si. No Centro Cultural São Paulo (r. Vergueiro, 1.000, tel.: 3397-4002, Liberdade). Estreia nesta sexta-feira. De qui. a sáb., às 21h; e dom., às 20h. Grátis. Até 11/8.

Literatura

‘Formigas & Rabanetes’. A escritora Mikha lança um livro que conta histórias do cotidiano, mas com doses de sarcasmo e ironia, trazendo questões sobre lucidez e loucura. Na Casa Plana (r. Fradique Coutinho, 1.139, Pinheiros, tel.: 3032-2057). Sábado, às 16h. Entrada gratuita.

TV

‘O Dia Em Que Caminhamos Na Lua’. O documentário traça uma análise detalhada da primeira ida à lua. No canal pago Smithsonian Channel. Sábado, às 20h.