MasterChef Brasil será exibido às 22h neste domingo

Excepcionalmente neste domingo, 4, o MasterChef Brasil será exibido às 22h na tela da Band. Mas não perca porque os cinco melhores cozinheiros amadores do país irão enfrentar a Caixa Misteriosa mais diferente de toda a história. A caixa tem um grande diferencial: ela não deve ser levantada e sim, quebrada.

Ao fazerem isso, os participantes descobrirão que ela é feita de chocolate e que ele é o único ingrediente obrigatório em suas receitas. Somente o autor do melhor prato escapará da prova de eliminação.

Os demais quatro cozinheiros deverão preparar uma receita com um ingrediente muito querido dos brasileiros, o bacalhau. Extremamente popular e sempre presente em datas festivas, o ingrediente é um peixe delicado e difícil de ser manipulado. Os competidores poderão fazer a receita que quiserem, desde que o bacalhau seja o grande protagonista.

Prêmios

Nesta temporada, todos os desafios do MasterChef Brasil seguem valendo prêmios. Após a conquista do avental, os vencedores das provas individuais acumularão R$ 1 mil em compras no cartão Carrefour; já as mini provas e as provas coletivas valerão R$ 500 para quem fizer o melhor prato. Os dois finalistas ainda serão premiados com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour.

O grande vencedor do talent show vai ganhar o troféu MasterChef; R$ 250 mil; uma bolsa de estudos de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu Paris; uma cozinha completa da nova linha Brastemp Gourmand com geladeira, micro-ondas, forno tradicional e a vapor, cooktop e coifa. A Tramontina vai equipar a cozinha do vencedor com panelas de aço inox, um kit chef de facas, além dos eletro-portáteis Tramontina by Breville. Já a Barilla vai levar o vencedor para acompanhar o maior campeonato de massas do mundo, o Pasta World Championship.

O segundo colocado ganhará uma bolsa de estudos na unidade da Le CordonBleu em Ottawa, no Canadá, podendo escolher entre o curso de cozinha ou de pâtisserie.

O MasterChef Brasil, formato da Endemol Shine Group, é uma co-produção da Band com o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todos os domingos, às 20h, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health, com reapresentação às quartas-feiras às 20h30.