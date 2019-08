Maria Bethânia volta a São Paulo com novo show neste fim de semana

Maria Bethânia voltou ao Manouche, tradicional e pequena casa de shows no Rio de Janeiro, para preparar seu novo show, “Claros Breus”. A resposta imediata do público ao repertório entusiasmou, e ele poderá ser visto em São Paulo nesta sexta-feira (2) e sábado (3), no Credicard Hall.

O espetáculo não faz parte de seu novo disco, de mesmo nome, que será lançado até o fim do ano, mas não perde seu encanto, em um repertório de 30 músicas, produzidas pelo maestro Letieres Leite, da Orkestra Rumpilezz.

A lista de músicas passa por compositores conhecidos de sua história, como o irmão Caetano Veloso e Chico Buarque, mas também encontra Chico César, Inezita Barroso, Adriana Calcanhotto, Angela Ro Ro, entre outros. A dramaturgia, sempre presente em seus shows, fica com Bia Lessa.

E, se no Manouche ela conseguiu fazer um show intimista, para cerca de 150 pessoas, em São Paulo ela promete manter o clima com um público bem maior.

Além do disco “Claros Breus”, Bethânia já tem pronto também um álbum em homenagem à escola de samba Mangueira, que também será lançado ainda nesse semestre.