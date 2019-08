Youtuber americano morre em acidente durante filmagem em paramotor

Grant Thompson, fundador do canal do YouTube "King of Random", morreu na última segunda-feira (29), em um acidente de paramotor. Thompson, 38 anos, fazia uma filmagem do voo no equipamento, semelhante ao parapente, quando caiu em uma cidade no estado de Utah.

Segundo o site TMZ, o acidente foi registrado pela câmera e a polícia local está usando o material coletado para determinar o que poderia ter ocasionado a queda. Ainda se investiga se uma corrente de ar teria provocado avarias no paramotor. O vídeo não será divulgado ao público em respeito à família do youtuber, que tinha 11 milhões de inscritos em seu canal.

Porém, de acordo com a polícia, o registro mostra que Thompson percebeu o problema imediatamente, perdeu altitude e morreu com a queda, quatro segundos depois. O paraquedas reserva foi acionado, mas não evitou o impacto. O corpo de Thompson foi encontrado graças ao GPS do equipamento.

Na última quinta-feira (1), a equipe do canal publicou uma homenagem a Thompson:

O canal se dedicava a mostrar truques para facilitar o dia a dia e, como o nome diz, pautas 'aleatórias'. "Nós nos dedicamos a explorar a vida por meio de todo tipo de truques para facilitar o dia a dia, experimentos e projetos aleatórios aos fins de semana. Há alegria em descobrir o desconhecido. Junte-se a nós e vamos construir juntos algo grandioso", diz a descrição do canal.