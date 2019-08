Bora SP: Joel Datena e Laura Ferreira comandam novo jornalístico da Band

Ágil, dinâmico e interativo. Esse será o novo telejornal da Band, o “Bora SP”, que estreia na próxima semana, de segunda a sexta, das 7h às 9h. A atração ao vivo terá apresentação de Joel Datena e Laura Ferreira, com um giro completo do que acontece em São Paulo e na região metropolitana.

Prestação de serviço com busca por soluções para melhorar o dia a dia dos moradores é o mote principal da atração, que também terá transmissão no canal Band Jornalismo no YouTube.

“O Bora SP terá um olhar construtivo sobre a cidade e tem o compromisso de cobrar soluções. Mais do que apenas denunciar os problemas, vamos apontar alternativas para resolvê-los”, diz André Luiz Costa, diretor executivo de Jornalismo da Band.

Interação

Laura e Joel tiveram uma ótima experiência do que vem pela frente. O lançamento da atração aconteceu no Mercado Municipal de São Paulo e a interação com o público que visitava o local foi intensa.

“Essa força [de superar desafios] vem da minha família. Na sequência, vem o telespectador, pessoas que acreditam em nosso trabalho, vibram, fazem de tudo para que ele aconteça”, contou o apresentador.

Laura também mostrou sua empolgação com o modelo do jornal e enfatizou: “Queremos esse público participando das matérias com a gente”. E ele estará. O diferencial do “Bora SP” será a proximidade através das redes sociais, via Twitter, Instagram, Facebook e WhatsApp, pelo número (11) 99901-0203.

Quadros

Nas duas horas de “Bora SP” o telespectador terá as mais variadas notícias. O jornalista Bernardo Ramos será o responsável pelas novidades do mundo dos esportes; Juliene Salvan vai comandar o quadro “Bora Trabalhar”, respondendo dúvidas sobre trabalho; “Repórter do Futuro” vai mostrar ideais e soluções criativas para uma cidade melhor; o jornalista e curioso Marcelo Duarte vai mostrar tudo o que há de diferente e interessante na Capital em “CurioCidade”; toda semana a veterinária Manu Karsten vai dar as melhores dicas para cuidar do seu bichinho em “SPETS”.

Outra grande parceria da Band para o “Bora SP” vem da Agência Mural de Jornalismo das Periferias, que dentro do “Giro da Quebrada” terá mais de 50 correspondentes espalhados por bairros de São Paulo.

Conteúdos produzidos pelos canais Arte1, Terra Viva e BandNews TV também estarão no programa.