Rivais se acertam para salvar o mundo em 'Velozes e Furiosos: Hobbs e Shaw'

Um dos principais diretores de ação de Hollywood na atualidade, David Letich acumulou nesses últimos quatro anos alguns dos principais filmes do gênero, como “John Wick” e “Deadpool 2”. Agora, chegou a hora de outra franquia de peso cair em sua mão: “Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw”, um spin-off da sequência de carrões, que estreia nesta quinta-feira (1º) no Brasil.

Nessa nova história, Deckard Shaw (Jason Statham) e Luke Hobbs (Dwayne Johnson), precisam unir suas forças, literalmente. Os dois não são lá muito amigos na série, mas aqui vão lutar lado a lado para acabar com Brixton, interpretado por Idris Elba, um vilão que tem seus poderes através de uma manipulação cibernética em sua medula espinhal e sistema nervoso central.

Reprodução

A história se passa dois anos após “Velozes & Furiosos 8” e inclui aqui Vanessa Kirby como Hattie Shaw, irmã de Deckard – e grande lutadora –, por quem Hobbs rapidamente se apaixona. “Se você vê as cenas dela de luta, percebe que se parece muito com Jason. E isso foi intencional no sentido de que realmente queríamos que ela se parecesse como a irmã mais nova de Shaw”, explica o diretor ao Metro Jornal.

Para se preparar para “Hobbs & Shaw”, Leitch conta que viu todos os outros longas da franquia, analisando as cenas de luta para poder “construir sobre a base de onde vinham [os personagens] e seus estilos”, conta. Ao mesmo tempo, colocou como referência um clássico do gênero, “Máquina Mortífera”, “a quintessência de um filme clássico sobre amigos policiais”, diz. “Dois grandes personagens que estão claramente definidos com estilos diferentes e que se veem obrigados a trabalhar juntos. Hobbs & Shaw é isso, incluindo o mundo “Velozes & Furiosos”, finaliza.