Michel Teló e Thais Fersoza homenageiam Melinda em aniversário

View this post on Instagram

Esse sorriso… esse olhar… o q dizer dessa pequena.. sempre tão amorosa, preocupada com todos, discreta mas muito comunicativa.. de um carisma surreal! Único! Curioooooosa.. tudo pergunta, questiona… Meu grudinho, minha princesa.. Ela q falou tão cedo pq sempre quis se comunicar, interagir, cheia de opinião e conclusões! Personalidade forte, intensa! Tão parecida comigo.. meu amor, vc me transforma a cada dia.. como vc é especial! Como aprendo com vc.. obrigada por tanto! Te amo imensamente! Nosso “segredinho”.. “bj na mão pra guardar no coração”.. Te amo mais que tudo nessa vida! Vc é a melhor coisa do mundo!!!! 🙏🏼💗#MelindaFaz3 📷 @daniloborgesfoto Muito apaixonada por essa foto…😍