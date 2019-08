Caio Castro fatura R$ 500 mil por postagem no Instagram

Caio Castro tem uma fonte de renda muito mais lucrativa do que o trabalho como ator da novela A Dona do Pedaço, da TV Globo

De acordo com o levantamento da plataforma Hopper HQ, ele aparece na lista das cem personalidades que mais faturam com postagens no Instagram. Caio ganha aproximadamente R$ 500 mil por publicação na rede social.

Sobre o que escolhe para anunciar, Caio Castro é enfático: "As bebidas que ninguém toma muito, eles vêm com um caminhão de dinheiro para você, de mudar sua vida. Você fala: 'Mano, que é isso e tal! Pô, vai mudar a minha vida, mas vai estragar um monte"", disse para o site UOL nos bastidores da novela.

O ator também não faz publicação de refrigerantes, cigarros e algumas bebidas alcoólicas que não consome.

Da lista de brasileiros que ganham mais que o ator estão os jogadores de futebol Neymar, com um faturamento de R$ 2,7 milhões por publicação no Instagram, e Ronaldinho Gaúcho, que lucra R$ 965 mil.