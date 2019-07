Peça explora ações de Malcolm X e Luther King no Sesc Consolação

Estreada no Rio ano passado, a peça “O Encontro – Malcolm X e Luther King”, chega nesta quinta-feira (1º) a São Paulo, no Sesc Consolação, com uma temática urgente na luta contra a discriminação racial.

Dirigida por Isaac Bernart a partir do texto do norte-americano Jeff Stetson, a obra não se restringe apenas ao lado político e histórico das trajetórias dos dois símbolos, mas também a mostrar o lado humano de ambos, e que mesmo sendo pessoas de ação, passam por questões de dúvidas e contradições.

O elenco conta com Izak Dahora, intérprete de Malcolm, Rodrigo França, que vive Luther King, e Drayson Menezzes.

No Sesc Consolação (r. dr. Vila Nova, 245, vl. Buarque; tel.: 3234-3000). Estreia amanhã. Qui. a sáb., às 21h; dom., às 18h. Até 11/8.