'Esperou 42 anos para me achar', diz Taise Spolti sobre casamento iniciado no MasterChef Brasil

A personal trainer Taise Spolti e o então produtor de eventos Valter Herzmann participaram da quarta temporada do MasterChef Brasil. Foi lá que os dois confirmaram o amor pela cozinha, se conheceram e deram um início a um relacionamento. Dois anos depois, eles agora estão casados e tem uma filha de um ano, Pietra.

"Toda vez que alguém fala que a gente foi muito rápido, eu digo que ele esperou 42 anos para me achar. Então, na verdade, a nossa história foi muito lenta", contou Taise em entrevista a Ana Paula Padrão. "[Durante o programa] surgiu uma grande amizade, porque nós temos uma personalidade muito parecida, temos afinidade", completou.

Com apenas um ano de relacionamento, a "baby chef" Pietra veio para cimentar a união entre os dois. "Foi consequência, foi um fruto abençoado, mas não foi [uma gravidez] planejada", revelou Valter. "Foi no timing certo na minha vida. Eu sempre disse que gostaria de engravidar antes dos 30. Acho que o universo arquitetou a data correta, mas foi no susto", disse Taise.

Ana Paula Padrão relembrou alguns outros casais do MasterChef Brasil, como Helena Manosso e Lucio Manosso, além de Irina Cordeiro e Hugo Merchan. O casal então revelou que é comum as pessoas se envolverem nos bastidores do talent show culinário da Band.

"Todo mundo busca uma alegria a mais na vida. Então, em todas as temporadas teve uns peguetezinhos, teve uns bafafás aí. Na nossa teve várias paquerinhas. Acho que a coisa que mais nos uniu, além da personalidade forte, foi o foco em gastronomia. A gente começou a trabalhar juntos e já uniu os dois amores", afirmaram.

Atualmente, Taise e Valter trabalham com eventos privados e mini-wedding. A personal ainda tem um programa de "melhora de qualidade de vida" que alia treinamentos físicos com gastronomia. E foi durante um dos eventos que eles criaram uma sobremesa inspirada na filha.

"Mesmo grávida, eu não parei de trabalhar. Foi uma fase bem intensa de trabalho para nós. Quando a gente já tinha escolhido o nome dela, teve um evento de uma confraria portuguesa em que a entrada foi um tartar de bacalhau, o prato principal um polvo à lagareiro e, de sobremesa, um pastel de Belém. Todos os nossos pratos, a gente faz releituras e adaptações. Quando perguntaram a receita, a gente se olhou e falou: é o pastel Pietra", finalizou Taise.