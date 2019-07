Rodrigo Lombardi se decepciona com vista da Torre Eiffel

O ator Rodrigo Lombardi publicou em seu Instagram, na última segunda-feira, 29, um registro da decepção de sua família com a vista da Torre Eiffel, durante uma viagem à cidade de Paris, na França.

"Pra fechar com chave de ouro a viagem, reservamos três lugares pra almoçar na Torre Eiffel e ficar com aquela vista na lembrança… essa é a vista. Ok. Tá valendo", brincou o ator.

Confira a postagem feita por Rodrigo Lombardi na Torre Eiffel, em Paris, abaixo:

Além da França, Rodrigo Lombardi ainda passou por outras cidades na Europa, como Málaga, na Espanha, Londres, no Reino Unido, Amsterdã, na Holanda, Zurique, na Suíça e Berlim, na Alemanha.