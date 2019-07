The Offspring e Bad Religion fazem show juntos em São Paulo

Reprodução

As bandas norte-americanas The Offspring e Bad Religion confirmaram nesta segunda-feira (29) suas apresentações em São Paulo, dia 29 de outubro, no Espaço das Américas.

O show único no Brasil ainda vai passar por Argentina, Chile e Colômbia, e deve conter clássicos de suas carreiras e também com músicas de “Age of Unreason”, lançado pelo Bad Religion em maio, e de um disco novo do Offspring que será lançado ainda esse ano.

Os ingressos começam a ser comercializados no site ticket360.com.br a partir do dia 5 de agosto, sem preços divulgados até o momento.