Maurício de Souza ganha exposição em sua homenagem em SP

Já está em cartaz a exposição que celebra os 60 anos de carreira do criador da Turma da Mônica, Maurício de Sousa. Com entrada gratuita, a mostra "Olá, Maurício" fica até o dia 15 de dezembro no Centro Cultural Fiesp, na Avenida Paulista, em frente à estação Trianon-Masp do Metrô.

Em entrevista à Rádio BandNews FM, a curadora Jacqueline Mouradian conta que, como o acervo do desenhista é enorme, o ponto de partida é a primeira tirinha do Bidu e do Franjinha, publicada em julho de 1959, no jornal Folha da Tarde. A carreira de Maurício de Sousa é retratada na exposição por meio dos quase 500 personagens criados pelo artista.

Obras da coleção História em Quadrões, que faz releituras das mais conhecidas pinturas do mundo como a Monalisa, também estão expostas. A mostra traz ainda uma montagem de como é a sala de trabalho do criador da Turma da Mônica, além de todos os diplomas e prêmios recebidos no Brasil e no exterior.

"Olá, Maurício" abre de terça a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 20h.