MasterChef Para Tudo: Taise e Valter participam do programa nesta terça-feira

Ana Paula Padrão comanda nesta terça-feira, 30, às 22h, mais um MasterChef Para Tudo na tela da Band. O programa vai mostrar os momentos mais marcantes do episódio, no qual os cozinheiros remanescentes participaram da última prova em equipe da temporada.

Eduardo Richard, Haila Santuá, Helton Oliveira, Juliana Nicoli, Lorena Dayse e Rodrigo Masssoni se dividiram em dois times para preparar um menu completo baseado nos pratos favoritos de três dos maiores críticos gastronômicos do Brasil: Arnaldo Lorençato, Luiza Fecarotta e Rafael Tonon.

Na prova de eliminação, os três cozinheiros amadores da equipe perdedora enfrentaram o desafio do pato de Pequim, uma receita cheia de técnicas e processos que deixou a todos apreensivos. Dessa vez, ficará a cargo de Vitor Bourguignon ensinar o telespectador a preparar a receita de destaque do episódio.

O programa conta ainda com participação de Heaven Delhaye, chef que participou da terceira temporada com cozinheiros profissionais. A carioca relembrará sua trajetória e ainda abrirá a porta de seu restaurante para o público conhecer. Já Carlos Augusto e Lubyanka Baltar – participantes que misturaram inglês com português – vão se juntar para mostrar duas receitas típicas dos Estados Unidos.

Para finalizar, a apresentadora Ana Paula Padrão receberá Valter Herzmann e Taise Spolti, ex-participantes do MasterChef 2017. Os dois se conheceram durante as gravações, assumiram o relacionamento após o programa e hoje são pais da pequena Pietra, de apenas um ano.

O MasterChef Para Tudo vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones), mostrando cenas inéditas, receitas, curiosidades e bastidores do talent show exibido aos domingos, às 20h.