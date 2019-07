Luana Piovani responde fala de Britto Jr.: 'mulher não precisa de homem, precisa ser feliz'

Uma semana após um "conselho" polêmico de Britto Jr., Luana Piovani quebrou o silêncio e se manifestou nas redes sociais. Nesta terça-feira (30), ela tomou um minuto de suas férias em Ibiza, na Espanha, para publicar sua resposta na ferramenta Stories do Instagram, opondo-se à ideia de que precisaria de um "homem" para ser feliz, e também ao uso do termo "maricas".

Reprodução/Instagram

"Oi querido Britto", começou, e justificou seu "atraso" para responder: "Estava de férias sendo feliz". "Agradeço suas palavras mas mulheres maravilhosas não precisam de homens, precisam ser feliz! Sou muito!"

"E quanto ao termo 'maricas"", continuou, "sou muito feliz rodeada de pessoas da comunidade LGBTQ+ que merece todo nosso respeito".

Na última semana, o apresentador Britto Jr. foi ao Twitter comentar recentes falas de Piovani sobre o relacionamento atual de Pedro Scooby, ex-marido da atriz. Ele, que tem três filhos com Luana, assumiu recentemente seu namoro com a cantora Anitta.

"A bela Luana Piovani que me perdoe, mas ela está precisando de um homem de verdade em sua vida", opinou Britto, em sua conta no Twitter. Ele continuou, em fala que ofendeu muitos de seus seguidores: "Eu sei que está cada vez mais difícil, com tantos caras virando maricas. É direito deles, mas mulheres maravilhosas acabam ficando sem parceiros, por falta de héteros no mercado".

A mensagem insensível com pessoas LGBTQ+ repercutiu nas redes sociais, e gerou críticas ao jornalista.