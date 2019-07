Irmão de Rafael Vitti posa nu abraçado com ator de 'A Dona do Pedaço'

Francisco Vitti e o ator Cadu Libonati, da novela "A Dona do Pedaço", chamaram a atenção com um nu artístico. Os atores publicaram uma foto em que aparecem pelados e abraçados.

Por volta das 10h30 desta terça-feira (30), a publicação saiu do ar. Não se sabe se o irmão de Rafael Vitti apagou a foto ou se ela foi deletada por infringir as diretrizes do Instagram.

Apesar da surpresa, seguidores dos artistas elogiaram a atitude e a beleza da imagem. "Que foto linda! A arte do nu, com o talento dos artistas. Sensacional", comentou um deles."Por que sexualizar tanto o abraço? A nudez faz parte da arte. Quantas perguntas sobre a sexualidade dos meninos, questionamentos se são um casal! Vocês estão perdendo toda a beleza do encontro de corpos e mentes que se amam sem precisar envolver sexo nisso!", questionou outro.

O irmão de Rafael Vitti ficou conhecido pela novela"Malhação – Seu Lugar no Mundo". Já Cadu permanece no ar atualmente.

Veja o clique: