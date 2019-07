Bugha é o primeiro campeão Mundial de Fortnite e leva prêmio milionário

A mais do que consagrada franquia Fortnite teve no final de semana, em Nova York, seu primeiro campeonato mundial. E, além de lançar novas celebridades no ambientes dos games, fez também jovens milionários.

O norte-americano Kyle “Bugha” Giersdorf foi quem ganhou na categoria solo, a mais aguardada. O jogador de 16 anos teve uma bela atuação e conseguiu superar nomes famosos como Turner “Tfue” Tenney e Timothy “Bizzle” Miller para levar o título e a prêmio de de US$ 3 milhões (cerca de R$ 11 milhões).

O argentino Thiago “King” Lapp, de 13 anos, foi o melhor sul-americano na competição, conseguiu a 5ª colocação e faturou US$ 900 mil (cerca de R$ 3,3 milhões).

O melhor dos cinco brasileiros que participaram das finais foi Henrique “kurtz”, de 14 anos: ele finalizou a competição na 27ª posição dentre 100 participantes. Nicollas “Nicks” foi 51º colocado; Leonardo “leleo”, o 57º; Pedro “Lasers”, o 71º; e Igor “drakoNz”, o 75º. Cada um deles sai dos Estados Unidos com a premiação mínima da categoria:

US$ 50 mil (R$ 189 mil).

Nas duplas, os novos milionários são o norueguês Emil Bergquist Pedersen, apelidado “Nyhrox”, e seu companheiro austríaco Thomas Arnould, conhecido como “Aqua”. Uma vitória que lhes rendeu US$ 3 milhões (R$ 11,3 milhões).

Talvez seja o caso de repensar sua opinião sobre os jogos de videogame, não?