Bailarinas de Anitta fazem topless em Ibiza, na Espanha

O semana começou com sol e curtição para as bailarinas de Anitta. As dançarinas desembarcaram em Ibiza, na Espanha, nesta segunda-feira (29) e aproveitaram para fazer um topless em terras internacionais.

Anitta tem um show marcado com o DJ Diplo em Ibiza na próxima quarta-feira (31). De biquíni fio dental, Arielle Macedo, a capitã do time e coreógrafa de Poderosa, e as dançarinas Alline Azevedo, Melissa Brust e Ohana Lefundes aproveitaram o cenário paradisíaco da Praia de Nassau e compartilharam o clique com seus seguidores: