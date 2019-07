Anitta revela que ficou com Pedro Scooby, pela primeira vez, há três anos

Anitta decidiu dar detalhes sobre o relacionamento dela com Pedro Scooby, ex-marido de Luana Piovani. Em entrevista para a revista Marie Claire de agosto, a cantora revelou que já havia ficado com o surfista há alguns anos.

"Eu e o Pedro nos conhecemos há três anos, numa festa. Quando ele estava dando em cima de mim, falei: 'Não fico com homem casado, não'. Ele respondeu que estava solteiro e me mostrou umas matérias. Aí pensei: 'Ah, vou pegar porque esse cara é gato, hein?'. Peguei. Isso faz três anos", relembrou.

Em 2016, Luana e Pedro tiveram um breve rompimento, mas o casal reatou pouco tempo depois. "Ele disse que estava cansado, dois filhos pequenos em casa, gritando, outro pra cuidar, um bando de babá, a gente não tinha mais aquela vida louquíssima que a gente tinha. Eu falei: querido, vai passear. E ele foi. Eu falei: gente, ele foi. Que louco", contou a atriz na época para o apresentador Pedro Bial.

Ainda em entrevista para a Marie Claire, Anitta explicou o motivo de não ter dado certo com Pedro Scooby na ocasião. "Ficamos juntos uns meses, mas eu, na época, não estava que nem estou hoje – 'deixa a vida me levar'. Não queria fazer nada que as pessoas pudessem saber porque iriam achar que eu era pivô de separação e tenho pavor dessas coisas. Não quero me envolver em treta de ninguém, então fiquei bem reservada. Mas é muito complicado ter namoro assim, por isso a gente terminou", admitiu.

Sobre ter filhos, Anitta afirma que quer ter muitos. "Gosto de casa cheia. Quero adotar também. Só que é um plano para depois. Se acontecesse de engravidar agora, paciência. Não abortaria pelas minhas crenças religiosas. Sou espírita, acredito em questões de reencarnação, carma etc. E também não teria motivo, sou saudável, tenho como sustentar", diz. Apesar disso, a cantora defende a descriminalização do aborto.

Anitta também analisou o futuro da carreira nos palcos. "Trabalho porque gosto, porque me dá prazer. Se parasse agora, sentiria falta depois e não quero isso. Vou parar quando fizer 30 anos (em 2023), porque não quero voltar com 40 ao mesmo ritmo de antes. Sou muito organizada, gosto de separar as coisas", concluiu.

Tentando alcançar sucesso mundial, Anitta está na capa da revista colombiana Don Juan. "Adorei. Na vida real, meu bumbum tem 'quinhentas celulites' de cada lado, mas também gosto de sonhar um pouco com o Photoshop, como nessa foto", escreveu no Instagram.