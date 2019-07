Alice Salazar emagrece 17 kg após ser demitida por Roberto Justus de O Aprendiz

Três meses depois de deixar O Aprendiz, Alice Salazar surgiu quase irreconhecível em suas redes sociais. Com 17 kg a menos, a make up artist usou seu perfil no Instagram para revelar que logo que deixou o programa comandado por Roberto Justus na Band, em abril deste ano, ela decidiu se submeter a uma gastroplastia endoscópica, procedimento ainda pouco difundido no Brasil para combater a obesidade. O método consiste na redução do volume do estômago por meio da endoscopia e sem a necessidade de qualquer corte no abdômen.

Em uma montagem que mostra o antes e depois, a digital influencer admitiu que não estava feliz com seu corpo. "Pensei muito se postaria ou não essa foto no feed. Crua, sem filtro. Na primeira, sem make, com vestido marcando as gorduras… Ainda mais no mundo de hoje, em que só queremos ver fotos perfeitas. Muitos, embora não admitam, podem ter pensado: 'como ela teve coragem?'. Mas sim, ela teve. Ela teve porque está há muitos anos nessa internet compartilhando vida e maquiagem com todo mundo, então, já temos intimidade. Ela teve porque está muito feliz. Ela teve porque está se sentindo muito melhor, mais disposta e mais saudável. Ela teve coragem, porque tem um bando de gente que pode olhar para esse antes e depois e se inspirar de alguma forma. Ela teve, porque obesidade é doença, assim como problema de coração ou diabetes,e deve ser tratada como qualquer doença crônica – além da gordura visceral, que estava entranhada nos órgãos e era a mais feia de todas, embora eu, sequer, a enxergasse", escreveu.

A maquiadora ainda fez questão de ressaltar que estar acima do peso não é sinônimo de descaso com o próprio corpo. "Precisamos falar sobre isso porque comer muito até chegar à obesidade não é falta de vergonha na cara e muito menos desleixo. isso. Por isso também exijo ser respeitada pela minha decisão. Foram cerca de três meses de procedimento e 17kg a menos", finalizou. É um problema. Mas, como tudo, pode ter solução. E eu tive a minha. Cada um tem a sua e eu respeito.

Segundo a blogueira, o procedimento todo, com acompanhamento psicológico e nutricional nos primeiros meses, custou cerca de R$ 30 mil.

Veja o antes e depois: