The Supermãe: Almanaque comemora 50 anos da personagem de Ziraldo

The Supermãe, personagem do cartunista Ziraldo, 86 anos, foi inspirada no cabresto materno dos amigos que o autor fez no Rio quando se mudou de São Paulo para lá estudar. As histórias de dona Clotildes e seu filho Carlinhos são relembradas agora em um almanaque comemorativo de 50 anos, organizado por Adriana Lins, sobrinha do artista.

A personagem foi um desdobramento da série “Os Zeróis”, na qual Ziraldo reinterpretava super-heróis americanos em situações mundanas. Entre maio de 1968 e dezembro de 1969, ela estreou nas tiras no Jornal do Brasil. Em 1970, as histórias migraram para a revista Claudia, onde ganharam cores e foram publicadas mensalmente até 1984.

Os dilemas e poderes da Supermãe envolvem super-proteção, super-carinho e super-atenção. Ziraldo exagera essas características, especialmente o super-ciúme, que leva Clotildes a rejeitar todas as pretendentes do filho.

O almanaque destaca rascunhos, trechos de reportagens e artigos inéditos que refletem sobre a personagem e as contribuições do cartunista às artes gráficas. A edição agrega, assim, conhecimento a um tipo de diversão leve, que nos faz rir das lembranças de nossas próprias figuras maternas.

“The Supermãe”

Ziraldo

Editora Melhoramentos

120 págs. R$ 120