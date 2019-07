Atriz de Orange is the New Black diz que hacker fez posts em que critica série

Taryn Manning, uma das atrizes do elenco de "Orange Is The New Black", usou as redes sociais no domingo, 28, para pedir desculpas aos fãs. Isso porque, há alguns dias, surgiram uma série de publicações no perfil oficial dela no Instagram em que a atriz parecia criticar a série da Netflix e as colegas de elenco.

No sábado, 27, ela teria escrito um longo texto em que desabafava sobre os desafios de gravar a trama e todo o sofrimento que viveu com a detenta Pennsatucky, sua personagem. "Essa série me machucou mais do que qualquer coisa na vida e se isso é o que eu preciso fazer para lutar pelo que eu acredito, eu vou. Eu preciso falar antes que qualquer coisa aconteça comigo. F**a-se a fama! Essa série machuca seres humanos", dizia a publicação. Além disso, no mesmo texto, a atriz mencionava que havia sido "abandonada pelas colegas de elenco" e criticava a indústria cinematográfica, que considera "uma desgraça".

Na segunda publicação, a atriz teria dito que estava sendo "aterrorizada por criminosos cibernéticos". No entanto, diferente da primeira postagem, ela elogiava as colegas de série

As publicações foram apagadas. Neste domingo, Taryn escreveu apenas duas linhas em uma foto em que aparece atuando. "A minha conta foi epicamente hackeada. Estou de volta e sinto muito", escreveu na legenda da foto.