Modelo brasileira com síndrome de Down é capa de revista na Austrália

A brasileira Georgia Furlan, 15 anos, foi capa de uma revista australiana no último mês de junho. A modelo, que tem síndrome de Down, compartilhou em seu Instagram a imagem da Katwalk Kids Fashion Magazine. A publicação australiana é voltada a assuntos de inclusão e diversidade no mundo da moda.

"Gratidão é a palavra que dorme e acorda comigo! E tudo flui na minha vida com naturalidade… Esse mês de junho, sou capa de uma revista na Austrália", contou Georgia em um post em sua conta do Instagram.

"O mais bonito é que o dinheiro arrecadado será para uma instituição chamada "Katwalk for Kids", que ajuda crianças com deficiências. Foi tudo feito com muito carinho e cuidado. Eu amei o resultado", disse a modelo catarinense.