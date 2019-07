Kim Kardashian vai lançar documentário sobre o sistema prisional dos EUA

Kim Kardashian anunciou no último sábado, 27, que lançará um documentário sobre a reforma do sistema prisional dos Estados Unidos. Ainda não há previsão de estreia.

De acordo com a empresária, a obra já foi filmada e ela pretende levá-la ao ar no canal Oxygen, especializado em produções sobre crimes.

"Eu espero que vocês aprendam sobre o sistema judicial da mesma forma que eu aprendi", escreveu.

No mesmo dia em que divulgou a novidade, ela postou fotos ao lado de detentos de uma penitenciária em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, onde os presos têm aulas com professores da Universidade de Georgetown. "Eu encontrei tantas pessoas incríveis que mal posso esperar para compartilhar as histórias delas com vocês", disse.

Last week I was so moved by Dr. Marc Howard, a Georgetown professor who teaches a course inside of a DC prison where men & women can get Georgetown credits. I met so many amazing people that can’t wait to share their stories with you. pic.twitter.com/xxmnIPFy7j

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 27, 2019