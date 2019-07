Saiu! Confira os indicados ao Prêmio Multishow 2019

Uma das épocas mais divertidas e competitivas do ano acaba de chegar. Nesta segunda-feira (29), a Multishow divulgou seus indicados aos Prêmios Multishow 2019, um dos maiores e mais midiáticos eventos da indústria musical brasileira.

A cerimônia será no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena, daqui exatos três meses. Em 29 de outubro, mais de quinze artistas serão agraciados com o prêmio – todos escolhidos por voto popular. A cantora Anitta (que, inclusive, já tem suas próprias indicações) e o ator e humorista Paulo Gustavo serão os apresentadores da noite.

Neste ano, o Multishow criou sua própria "Academia", formada por profissionais da indústria, para decidir os indicados às 15 categorias. Na televisão e pelas redes sociais, o canal recrutou jornalistas, artistas e influenciadores para anunciar os candidatos à estatueta – e os nomes surpreenderam, e até desagradaram alguns.

As categorias serão destrinchadas ao longo do dia no canal e na internet, e todos os indicados serão divulgados na Multishow no fim da tarde.

Confira, a seguir, os indicados revelados até o momento (e aqueles de quem a galera sentiu falta nas redes sociais):

CANTOR DO ANO

Dilsinho

Ferrugem

Gabriel Diniz

Gusttavo Lima

Wesley Safadão

Ausências notáveis: Luan Santana, Tiago Iorc, Kevin O Chris.

CANTORA DO ANO

Anitta

Ivete Sangalo

IZA

Ludmilla

Marília Mendonça

Ausências notáveis: Luisa Sonza, Cláudia Leitte, Pabllo Vittar

MÚSICA DO ANO

Atrasadinha – Felipe Araújo feat. Ferrugem

Dona de Mim – IZA

Jenifer – Gabriel Diniz

Péssimo Negócio – Dilsinho

Todo Mundo Vai Sofrer – Marília Mendonça

Ausências notáveis: Seu Crime (Pabllo Vittar), Bola Rebola (Anitta), A Boba Fui Eu (Ludmilla)

Duda Beat

Jão

Lagum

Malía

Vitão

Ausências notáveis: Glória Groove, Majur, Lexa

SHOW DO ANO

BaianaSystem

Gusttavo Lima

Marília Mendonça

Thiaguinho

Tribalistas

Ausências notáveis: Ivete Sangalo, Sandy & Júnior, Anitta

GRUPO DO ANO

Atitude 67

BaianaSystem

Melim

Sorriso Maroto

Turma do Pagode

Mais indicados em breve…