Grey’s Anatomy: Fotos e vídeos mostram festa animada do início da 16ª temporada

A produção da 16ª temporada, que também está sendo chamada de #Sweet16, iniciou oficialmente e a equipe de “Grey's Anatomy” celebrou com uma grande festa.

O evento reuniu todos na casa de Debbie Allen, atriz e diretora da série, par uma comemoração com a temática japonesa.

A showrunner Krista Vernoff revelou poucos detalhes dos novos episódios, mas já assumiu que desta vez Meredith (Ellen Pompeo) não será capaz de escapar de toda a bagunça causada por ela.

No entanto, nem todas as consequências serão ruins, uma vez que ela irá lidar com o tribunal, mas também com um namorado atencioso e gentil e uma família que a apoia, de acordo com o fanpage Spoilers Grey's Anatomy.

No Brasil, a 16ª temporada de Grey's Anatomy deve estrear entre o fim de outubro e início de novembro.